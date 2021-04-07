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    Lavrov: Rusya, Pakistan'a askeri teçhizat sevk etmeye hazır

    Lavrov: Rusya, Pakistan'a askeri teçhizat sevk etmeye hazır

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    Rusya
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    Rusya'nın Pakistan'ın terörle mücadele potansiyelini pekiştirmeye hazır olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun için İslamabad'a askeri teçhizat sevk edebileceklerini söyledi.

    Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında askeri işbirliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Lavrov, "Pakistan'a askeri teçhizat gönderilmesi yoluyla da olmak üzere bu ülkenin terörle mücadele potansiyelini pekiştirmeye katkı sunmaya hazır olduğunu teyit ettik. Bölgenin tüm ülkeleri buna ilgi duyuyor" dedi.

    'Ortak tatbikatlar devam edecek'

    Lavrov, Rusya ile Pakistan'ın dağ koşullarında düzenli ortak taktik tatbikatlarına, terör ve korsanlıkla mücadele alanlarında donanma tatbikatlarına devam edeceğini de vurguladı.

    'Afganistan'a kapsayıcı hükümet yapılarının kurulmasında destek sunma konusunda mutabıkız'

    Lavrov ve Kureyşi, Afganistan'ın kuzey ve doğu bölgelerindeki terör gruplarının güçlenmesinin her iki tarafı endişelendirdiğini belirterek Afganistan'a kapsayıcı hükümet yapılarının kurulması için destek sunulması konusunda mutabakat sağladı.

    'Pakistan'a LNG tedarikiyle ilgili teklifimizi sunduk'

    Hindistan - Pakistan arasındaki Wagah sınır kapısında bayrak töreni
    © AP Photo / Prabhjot Gill
    Pakistan ve Hindistan arasında ticaret yeniden başlıyor
    Bu arada Lavrov, Rusya'nın Pakistan'a sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme teklifi sunduğunu ifade etti.

    Rusya Dışişleri Bakanı, "Yakın geçmişte her iki taraf da, Gazprom, Rosneft ve Novatek şirketleri üzerinden LNG sevkiyatına ilgi duyduklarını açıklamıştı. Bununla ilgili tekliflerimizi sunduk, Pakistanlı partnerlerimizin yanıtını bekliyoruz" diye konuştu.

    Başta 'Kuzey-Güney' doğalgaz boru hattı olmak üzere iki ülke arasındaki enerji işbirliğiyle ilgili diğer konuları da ele aldıklarını kaydeden Lavrov, "2015 tarihli hükümetlerarası anlaşmalar mevcut, şu anda bazı konular netleştiriliyor ve bir ek protokol yapılacak. Pakistan tarafı bu protokolü imzaladığında çalışmalara başlanabilir" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Destek, Sergey Lavrov, teçhizat, askeri işbirliği, Pakistan, Rusya
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