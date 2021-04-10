Zaharova: Donbass görüşmelerini Belarus'tan başka bir ülkeye alma önerisi yeni bir 'varsayımsal aptallık'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Donbass'la ilgili müzakerelerin Belarus'tan başka bir ülkeye alınması yönündeki önerisini yeni bir 'varsayımsal aptallık' olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Ukrayna'nın Belarus'un Rusya'nın etkisi altında olmasını öne sürerek Donbass Temas Grubu görüşmelerine Minsk'te yeniden başlanmasını reddetmesini değerlendirdi.

Zaharova, "Bu, Ukraynalı temsilcilerden tamamen farklı alanlarda birçok kez duyduğumuz varsayımsal aptallıkların bir yenisi. Bu, Ukrayna Devlet Başkanlığı sözcüsünün Rusça'yı Ukraynaca'nın bir parçası olduğu yönündeki açıklamasıyla aynı şey" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, Belarus'un Rusya'nın etkisi altında olduğunu ve Kiev'in bu ülkeye güvenmediğini belirterek Donbass Temas Grubu görüşmelerinin başka bir ülkeye alınmasını istediklerini söylemişti.