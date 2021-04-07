Rusya: Donbass Temas Grubu'nun toplantısı hiçbir sonuç alınamadan sona erdi

Rusya'nın Donbass Temas Grubu Temsilcisi Boris Grizlov, grubun bugünkü toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev'in Donbass'ta ateşkesin sağlanmasına yönelik önlemleri bir kez daha çarpıttığını ve toplantının sonuç alınmadan sona erdiğini söyledi.
Ukrayna tarafının sekiz ay sonra nihayet ateşkese uyulması yolunda ilk adımı attığını belirten Grizlov, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna, ateşkes tedbirlerine olan bağlılığını kamuoyuna açıkladı. Ukrayna'nın açıklamasının gerçekten de ek önlemlere uyumlu olduğunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu, misilleme ateşinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Donbass'ın silahlı oluşumlarının komutanlarının emriyle açılabileceğini açıkça gösteriyor. Aynı zamanda, olası ihlallerin önlenmesi ve bunların teyidi Donbass ve Ukrayna arasındaki ikili iş birliği sürecinde yapılmak zorunda."
"Temas Grubu'nun bugünkü toplantısı, Kiev'in girişimiyle gerçekleşti. Katılımcılar, toplantı sonucunda ek önlemlerin uygulanması için somut adımlar önerileceğini umuyordu. Ancak, dört saat süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Ukrayna temsilcileri, bir kez daha, belirlenen önlemleri tıkamak ve çarpıtmak için girişimlerde bulundu. Donbass'ın ihlallerin teyit edilmesi mekanizmasının işletilmesine yönelik yapıcı, somut önerileri herhangi bir gerekçe gösterilmeden engellendi."
Donbass Temas Grubu'nun bugün video konferans yoluyla yapılan olağanüstü toplantısı, Kiev'in talebiyle gerçekleştirilmişti.
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