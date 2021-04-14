Rus savaş gemileri, ABD savaş gemilerinin giriş yapacağı Karadeniz'de tatbikata başladı

Rusya Karadeniz Filosu, kış eğitim dönemi kapsamında Rusya Donanması'nın Karadeniz'de tatbikata başladığını açıkladı. Bölgeye ilerleyen ABD savaş gemilerinin de bugün ve yarın Karadeniz havzasına girmesi bekleniyor.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilim sürerken ve ABD'nin bölgeye sevk ettiği gemiler yolculuğun sonuna yaklaşırken Rusya, Karadeniz'de kış eğitim dönemindeki denetimler kapsamında savaş gemileriyle tatbikata başladı.

Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada su üstü ve hava hedeflerine yönelik topçu atışlarının gerçekleştirildiği tatbikata 'Amiral Makarov' fırkateyni, 'Grayvoron' ve 'Vişnıy Voloçek' adlı küçük füze gemileri, 'Samum' füze gemisi, 'İvan Golubets' mayın gemisi ile büyük çıkarma gemilerinin katıldığı belirtildi.

Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçak ve helikopterlerin de yer aldığı ifade edildi.

Daha önce Türk Dışişleri kaynakları, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Kaynaklar, iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığını da aktarmıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamadaysa Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğunu ifade edilmişti.

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı da, Hazar Filosu'na ait 15 savaş gemisinin Hazar Denizi'nden tatbikatın yapılacağı Karadeniz'e yönlendirildiğini duyurmuştu.

'Kırım'dan uzak durun'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Ryabkov, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görünen o ki ABD kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki birtakım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD’yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım’dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar."