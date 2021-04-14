Rus Dışişleri: Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması halinde diğer imkanları kullanmaya başlayacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması halinde diğer imkanları kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Sputnik’e konuşan Pankin, Rusya'nın merkezi Belçika’da bulunan ve bankalararası uluslararası ödeme bilgisi paylaşım sistemi olan SWIFT'ten çıkarılması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın henüz SWIFT'ten vazgeçmediğini belirten Pankin, ancak Moskova'nın sistemden çıkarılması halinde diğer imkanları devreye sokacaklarını kaydetti.

Pankin, SWIFT'e alternatif geliştirilmesi durumunda olası partnerlerin kim olabileceği sorusu karşısında "Şimdilik o kadar detaylı konuşmayalım" yanıtını verdi.

Daha önceki bir demecinde Pankin, SWIFT'e alternatif yeni teknoloji temelli bir ödeme sisteminin kurulabileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl sonunda Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılabileceğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen ay başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin izlediği yaptırım politikaları dikkate alındığında, Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetmişti.