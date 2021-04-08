Rusya Merkez Bankası, dijital ruble testlerine 2022'de başlayacak

Rusya Merkez Bankası'nın bu yıl sonuna kadar dijital ruble platformunun prototipini oluşturup 2022'nin ilk çeyreğinde dijital ruble testlerine başlayacağı açıklandı.

Dijital rubleyi piyasaya sürerek geleneksel Rus rublesinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırma planları yapan Rusya Merkez Bankası, bu projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Başkent Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, bu yıl sonuna kadar dijital ruble platformunun prototipini oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

2022'nin ilk çeyreğinde dijital ruble testlerine başlayacaklarını ve 2022 sonuna kadar sürecek testlerin ardından dijital ruble projesinin yol haritasını oluşturacaklarını ifade eden Skorobogatova, test sürecinde finans kuruluşlarıyla dijital rubleyle yapılacak ödemeler sırasında gerçek kişiler arası transfer, gerçek kişiler ile tüzel kişiler arası transfer gibi basit işlemler üzerinde çalışmalar yapacaklarının altını çizdi.

Skorobogatova, "Daha sonra pazardaki katılımcılar sistemin nasıl çalıştığını anladıklarında ve Merkez Bankası yeni enstrümanın likidite sorunu yaratmadığını gördüğünde, vergi ödemesi veya bütçe ödemelerinin transferi gibi daha karmaşık işlemlerin testine başlanacak" dedi.

"Dijital rubleler tümüyle dijital cüzdanlarda saklanacak. Şahısların ve şirketlerin dijital cüzdanlarında bulundurabilecekleri dijital rublelerin hacmine yönelik herhangi bir sınırlama olmayacak" diye devam eden Skorobogatova, gerçek kişiler arası dijital ruble transferinin ücretsiz olmasının planlandığını ekledi.

Daha önce Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, para birimlerinin dijitalleşme sürecinin mali sistemleri kökten değiştirebileceğinin altını çizerek "Dijital rublenin de tüm potansiyel avantajlarını değerlendirmek şu an için zor. Doğru bir yapı ile dijital ruble, verimlilik, şeffaflık, bütçe ve harcama süreçleri de dahil olmak üzere Rusya Maliye Bakanlığı için bir fırsatlar okyanusunun kapılarını açabilir" demişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Ekim 2020'de yapılan açıklamada, dijital rublenin tedavüle sokulma sürecinin değerlendirildiği kaydedilerek "Dijital ruble, nakit ve nakit dışı ödemelerle birlikte yeni, ek bir ödeme biçimi haline gelebilir" ifadelerine yer verilmişti.