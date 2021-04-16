Rusya'dan Danimarka'ya 'Sovyet ordusu' yanıtı: Tarihi çarpıtıyorsunuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Danimarka'nın, Kızıl Ordu birliklerinin 1946'da Bornholm Adası'ndan çekilmesiyle özgürlüğe kavuştukları yönündeki açıklamanın tarihin çarpıtılması olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Danimarka yetkililerinin, 2. Dünya Savaşı'nın tarihsel hafızasını koruma bağlamında, Rus karşıtı yaklaşımları tutarlı biçimde ilerletmesi dikkatimizi çekti. Danimarka Savunma Bakanlığı, Sovyet ordu birliklerinin Bornholm Adası'ndan çekilmesinin 75. yıldönümüyle ilgili olarak sosyal medya yaptığı paylaşımlarında, kraliyetin ancak Sovyet askerler 1946’da adadan çekildikten sonra özgürlüğe kavuştuğunu ifade etti. Bu tür ifadeler, tarihi gerçeğin kasıtlı olarak çarpıtılmasının bir örneğidir sadece" ifadelerini kullandı.

Kızıl Ordu'nun 1945 yılının mayıs ayındaki operasyonun, Bornholm Adası'nı Nazi işgalinden kurtarmaya yönelik olduğunun altını çizen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi, adaya 12 bin kişilik Alman garnizonu konuşlandırılmıştı. Bu garnizon teslim olmayı reddediyordu. Danimarka tarafı, Almanya ile askeri sorun çözüme kavuşturuluncaya kadar Sovyet ordu birliklerinin Bornholm'da kalacağı konusunda bilgilendirilmişti. Sovyet ve Danimarka kaynaklarında bunun sayısız teyidi var."

"Kopenhag, tarihi yeniden yazma, mevcut siyasi ortama uymayan sayfaları içinden koparıp atma çabası içinde bilinçli olarak gerçekleri çarpıtıyor" diyen sözcü, "Bu hileler, Hitler Almanya’sının Sovyetler Birliği’ne saldırının 80. yıldönümünde özellikle alaycı görünüyor. Tarihi gerçekleri bu şekilde manipüle etmek olmaz" dedi.