Rusya'da doğalgaz patlaması: En az 3 yaralı

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde bir binada yaşanan doğalgaz patlaması nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) Nijniy Novgorod İdaresi'nden yapılan açıklamada, Nijniy Novgorod bölgesinin Marguşa köyünde, 2015'te inşa edilen 3 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ön belirlemelere göre enkaz altında bir çocuk kalmış olabilir" ifadelerine yer verildi.

Patlamanın ardından binanın tümünü etkisi altına alan yangın meydana geldi. Ayrıca ikinci ve üçüncü katlardaki 4 daire çöktü.

Patlamanın, üçüncü kattaki gaz sızıntısı sonucu yaşandığı belirtildi.

Öye yandan olay yerine çok sayıda kurtarma ekipleri nakledilerek, bina sakinleri tahliye edildi.

Nijniy Novgorod Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ön belirlemelere göre enkaz altında insanlar olabilir" denildi.

Nijniy Novgorod Valisi Gleb Nikitin, bina sakinlerine acil yardım emri vererek, "Ev sakinlerine derhal yardım organize etmek, geçici konaklama yerlerini belirlemek ve temel ihtiyaç maddelerini sağlamak gerekiyor" açıklamasında bulundu.