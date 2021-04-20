Şoygu: NATO'nun eylemleri, Rusya'yı simetrik stratejik çevreleme önlemleri almak zorunda bırakıyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, "Ortadoğu ve Kafkaslar'daki bir dizi ülkede durumun istikrarsız olduğu gözleniyor. NATO'nun bu bölgelerdeki durumun normalleştirilmesine karşı koyma girişimleri, bizi simetrik stratejik çevreleme önlemleri almak ve Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki birliklerin muharebe kabiliyetlerini artırmak zorunda bırakıyor" dedi.

Güney Askeri Bölgesi'ndeki birlikleri iyileştirme çalışmaları kapsamında geçen yıl 54 organizasyon faaliyeti düzenlendiğini, bunların en önemlisinin yeni bir mekanize piyade tümeni kurulması olduğunu kaydeden Şoygu, "Bununla birlikte bu bölgenin yeniden teçhiz edilmesine dönük çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. 2020 yılında, askerler 3 bin 200'den fazla modern silah ve teçhizat aldı, bunların ordudaki payı yüzde 70 oldu" ifadelerini kullandı.

Şoygu, askeri idari birimlerin hazırlanmasında yeni yönetim sistemlerinin kullanıldığına ve uygulama faaliyetlerinin niteliğinin artırıldığına da dikkat çekerek bu çalışmaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatları doğrultusunda yürütüldüğünün altını çizdi.