Rus 'Aurus' otomobilinin seri üretimi mayıs ayında başlayacak

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Aurus marka premium segmenti otomobilinin seri üretimine Yelabuga'daki fabrikada mayıs ayında başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Aurus’un Yelabuga'daki seri üretimi mayıs ayında başlıyor, proje daha önce açıklanan planlara uygun olarak ilerliyor” ifadeleri kullanıldı.

Şirket daha önce, Aurus Senat otomobilinin satış fiyatının 18 milyon rubleden (1.9 milyon TL) başlayacağı, üst sınıf modellerin ise 22 milyon rubleden satılacacağını açıklamıştı.

Aurus’un Komendant SUV modeli de Yelabuga'daki fabrikada üretilecek. 2020'de Moskova Otomobil Fuarı’nda yapılması planlanan tanıtımı pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Bakanlık tarafından 2019 yılı sonunda sunulan planda, Aurus Senat'ın seri üretiminin 2021’in ilk çeyreğinde başlayacağı belirtilmişti. Bu yılın mart ayında Aurus’un satışa yönelik olmayan ilk pilot serisinin test için Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü’ne (NAMI) gönderildiği bildirilmişti.

Rusya'nın lüks premium otomobil markası olan Aurus, ‘Kortej’ adı verilen proje kapsamında limuzin, sedan, SUV ve minivan modellerinde arabalar üretecek. Proje, aynı zamanda Aurus’un hissedarları olan NAMİ (yüzde 63.5), Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Savunma, Güvenlik ve Kalkınma Fonu ‘Tawazun’ (yüzde 36) ve Sollers grubunun (yüzde 0.5) katılımıyla yürütülüyor.