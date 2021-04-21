Çekya’dan NATO’ya Rusya hakkında ortak açıklama teklifi

Çekya Dışişleri Bakanlığı, NATO’ya bu haftanın sonunda Rusya ile ilgili yeni koordine adımların atılmasının konuşulacağı bir başka görüşme gerçekleştirmeyi ve ortak açıklama yapmayı teklif etti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, Prag dün yapılan Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili müttefiklerine bilgi verdi. Toplantıda ayrıca olası başka koordine adımların değerlendirilmesi için bu haftanın sonunda bir başka görüşmenin gerçekleştirilmesi teklif edildi.

Açıklamada, “Çekya dayanışma gösterdikleri için müttefiklerine teşekkür etti ve NATO düzeyinde ortak bir açıklama yapılmasını talep etti” ifadeleri kullanıldı.

Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar Rusya'yı terk etmeleri istendiğini duyurmuştu.