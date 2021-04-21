Rogozin: Rusya’nın yörünge istasyonuna turistlerin gitmesi de ihtimal dahilinde 

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, 2025’e kadar tamamlanması planlanan yeni Rus uzay istasyonunu turistlerin ziyaret etmesi ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Rogozin, konuyla ilgili bir soru karşısında “Mürettebatın yanı sıra misafirlerin de gitmesi olasılığını dışlamıyoruz” dedi.

Rogozin ayrıca 2025’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Rusya’ya ait bölümünün sorumluluğunu partnerlerine verme olasılığını değerlendirdiklerini ifade etti.

UUİ’nin Rusya bölümünün akıbetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Rogozin, “Partnerlerimizle konuyla ilgili görüşmelere başlıyoruz” dedi.

Rogozin, Rusya’nın kendi ulusal yörünge uzay istasyonunun ilk modülünün yapımına başladığını, çalışmaların 2025’e kadar tamamlanmasının planlandığını duyurmuştu.