Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Kozmonotlar Günü vesilesiyle uzay teçhizatı videosu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kozmonotlar Günü vesilesiyle aralarında uzay uyduları ve fırlatma araçlarının da bulunduğu onlarca uzay teçhizatının görüntülendiği bir video paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Stratejik Füze Kuvvetleri (RVSN) Askeri Akademisi'nde yer alan 30'dan fazla uzay aracı ile farklı amaçlı uzay sisteminin ilk kez halka gösterildiği kaydedildi.

Videoda gösterilen teçhizat, roket biliminin kurucusu kabul edilen Rus bilgin ve kaşif Konstantin Tsiolkovskiy'in adını taşıyan salonda yer alıyor.

Bu salonun aslında çok maksatlı bilimsel araştırma platformu rolünü oynadığı kaydedilen açıklamada, "Burada akademi öğrencileri ve dinleyiciler, ürünlerin tasarımlarını statik bir maket olarak değil, çeşitli ünitelerin sahip olduğu imkanların, farklı birim ve mekanizmalarının işleyişinin sergilenmesi yoluyla inceleme fırsatına sahip. Geleceğin stratejik füze mühendisleri, roket ve uzay teknolojisi ürünlerinin yapılarının askeri ve teknik analizi alanında geniş kapsamlı bilgi ediniyor" ifadelerine yer verildi.

Akademide ayrıca, Sovyet roket mühendisi Sergey Korolyov'un adını taşıyan Füze Teçhizatı Salonu bulunuyor. Burada, uzay endüstrisi ile doğrudan bağa sahip kıtalararası balistik füzeler sergileniyor.

Akademinin, Aleksandr Artyuhin ve Aleksandr Aleksandrov gibi Sovyet kozmonotları yetiştirdiği kaydedildi.