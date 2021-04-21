Rus İçişleri’nden Moskova ve St. Petersburg’daki izinsiz gösteriler ile ilgili açıklama

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, bugün ‘saat 20.30 itibarıyla etkinliğe yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı’ belirtildi.

Açıklamada ayrıca ‘polislerin toplanan kişilere, katıldıkları etkinliğe belirlenen prosedür çerçevesinde yetkili makamlar tarafından izin verilmediğini açıkladıkları ve kamu düzeninin ihlal edilmesi ile ilgili yasalarda öngörülen sorumluluk konusunda uyardıkları’ ifade edildi.

Diğer yandan Rus basınının Rusya İçişleri Bakanlığı St. Petersburg ve Leningrad bölge idaresine atıfla yaptığı açıklamada, ‘kurum çalışanlarının diğer güvenlik güçlerinin temsilcileri ile birlikte bir grup vatandaşın izinsiz olarak toplu etkinlik gerçekleştirme girişiminde bulunduğu St. Petersburg’un merkez bölgesindeki kamu düzenini korumakla meşgul oldukları' belirtildi.

Açıklamada, “21 Nisan 2021, 20.30 verilerine göre etkinlikte yaklaşık 4 bin 500 kişi yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Moskova yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle 21 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde başkentte toplu etkinliklerin yapılmasına izin vermediği bildirilmişti.

Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise yasadışı toplu eylemlere katılma girişimleri ve bunlara katılmaya yönelik çağrılar ile ilgili sorumluluk konusunda uyardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı da Rusya vatandaşlarına, izinsiz eylemlere katılmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yasadışı eylemlerin yapılması durumunda kolluk kuvvetlerinin gerekli önlemleri alacağını, provokasyon çağrılarının yurtdışından yapıldığının hatırlanması gerektiğini açıklamıştı.

İzinsiz eylemler konusunda yorumda bulunan Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova ise vatandaşların salgına karşı alınan önlemlerin haklılığını anladıklarını ve yasaları çiğnemeyeceklerini umduğunu dile getirmişti.