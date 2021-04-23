Polonya Büyükelçisi, Rusya Dışişleri’ne çağrıldı

Polonya Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri’ne davet edildi. Krajewski, Dışişleri binasına girerken gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Fakat Krajewski’in Dışişleri’ne çağrılması, ülkesinin Varşova’daki üç Rus diplomatı ‘zararlı eylemlere girişmiş olmaları’ suçlaması ile sınırdışı etmesini izledi.

Rusya Dışişleri yetkilileri, Varşova’nın bu kararına ilişkin, kendilerinin de Moskova’daki beş Polonyalı diplomatı sınırdışı edeceklerini söylemişti.

Bunun yanında, Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus diplomatların sınırdışı edilmesinin Polonya’nın değil, ABD’nin çıkarlarına uygun bir davranış olduğunu söylemişti.

Son günlerde pek çok doğu Avrupa ülkesi birbiri ardına bazı Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı. Söz konusu kararlar, ABD’nin çeşitli gerekçeler ile Rusya karşıtı yeni yaptırım kararları aldığı bir döneme denk geliyor.