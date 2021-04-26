Rusya: ABD'li diplomatik çalışanların Rusya içindeki seyahat prosedürünün değiştirildiği ABD tarafına bildirildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan çalışanların Rusya içindeki seyahat prosedüründe yapılan değişiklikleri içeren notanın ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Bartle Gorman'a bildirildiğini açıkladı.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre Ryabkov, Gorman'la Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada "İkili ilişkilerdeki bazı güncel konular istişare edildi. ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan çalışanların Rusya içindeki seyahatlerini düzenleyen mevcut prosedürde yapılan değişiklikleri içeren nota Gorman'a iletildi" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, "ABD tarafına, Rus Dışişleri'nin 16 Nisan'daki açıklaması doğrultusunda en kısa sürede yeni kararlar alınacağı, bunlarla ilgili olarak ABD Büyükelçiliği'ne zamanı geldiğinde bildirim yapılacağı bilgi verildi" ifadelerini kullandı.

16 Nisan'da ABD'nin yeni yaptırımlarına verilecek yanıtı açıklayan Rus Dışişleri, 10 Amerikalı diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesine karar verirken, aralarında ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, FBI Direktörü Christopher Wray ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in de yer aldığı üst düzey Amerikalı yetkililerin ülkeye girişini yasaklamıştı.