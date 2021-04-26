Rusya'da iç turizmde teşvik programına 4.7 milyar ruble tahsis edilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, iç turizmde para iadesi şeklindeki teşvik programına 4 milyar 700 milyon ruble ayrılacağını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, 'cash-back' olarak tabir edilen, iç turizmde para iadesi şeklindeki teşvik programına 4 milyar 700 milyon ruble (520 milyon TL) tahsis edileceğini bildirdi.

Geçen yıldan bu yana yaklaşık 1 milyon kişinin bu programdan yararlandığını ve toplamda 4 milyar ruble iade yapıldığını anlatan Çernışenko, "Rusya Maliye Bakanlığı, programa toplam 4 milyar 700 milyon ruble ek finansman tahsis edilmesine onay verdi. Taslak en yakın zamanda hükümete sunulacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Nisan'da Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya içi bölgelere tur fiyatında yüzde 20 oranında para iadesi yapılmasını öngören programın 2021 sonuna kadar uzatılmasını önermişti.