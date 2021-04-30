Patruşev: Washington'un adımları nedeniyle ABD ile Rusya arasında diyalog imkanı azalıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD tarafından uygulanan yaptırımların ve atılan benzeri adımların Moskova ile Washington arasında diyalog kurma imkanını azalttığını söyledi.

Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Patruşev, ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni yaptırım paketinin ardından iki ülke arasındaki diyaloğun akıbetini değerlendirdi.

Patruşev, "Washington'un attığı her adımın ardından ABD ile işbirliği imkanı giderek azalıyor. Söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle örtüşmüyor. Ancak biz, onlarla eşit seviyede ve yapıcı işbirliği kurmaya önceden olduğu gibi hazırız" dedi.

"Partner ülkeler yapıcı diyalog kurmaya hazır olduklarını söyleyip ona rağmen hasmane adımlar attıklarında, bunun umut verici bir sinyal olarak ele alınması pek mümkün olmuyor" diye devam eden Patruşev, Beyaz Saray'ın Rusya'yla ilişki kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamasına saygı duyduklarını ancak sözlere değil eylemlere inanmayı tercih ettiklerini vurguladı.

Rusya'nın ABD demokrasisinin temellerini zayıflatması için bir sebep olmadığını kaydeden Patruşev, ABD'li elitlerin kendi ülkelerindeki devlet bilincini bizzat zayıflattığının altını çizdi.

Patruşev, "Demokratik ülkeler, diğer egemen devletlere karşı şantaj ve tehdit uygulamaz, iç işlerine müdahale etmezler. Uluslararası hukuku ihlal etmezler, BM'yi hiçe sayarak askeri güç ve ekonomik yaptırımlar uygulamazlar. Bugün ABD'yi bir demokrasi olarak tanımlayıp tanımlayamayacağımızın takdirini size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.