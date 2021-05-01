Zaharova: ABD kendi konsolosluk hizmetlerini baltaladı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin konsolosluk hizmetlerini azaltacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili Sputnik’in YouTube kanalında yaptığı açıklamada Zaharova, “Son yıllarda ABD konsolosluk alanında yalnızca nahoş biçimde çalışmakla kalmadı, kendi konsolosluk hizmetlerini de baltaladı. Bunu sadece kendileri yaptı, ama bu sırada da Rusya’nın aldığı bazı etki önlemlerinin arkasına sığındılar. Bu doğru değil” dedi.

Zaharova, Moskova’nın Washington’ı konsolosluk çalışanı sayısını azaltmaya zorlamadığını belirtti ve “Özellikle de konsolosluk alanında diplomat sayısını azaltmak Washington’ın kararıydı” açıklamasını yaptı.

ABD’nin vize düzenleme sistemini yüz yüze mülakatlar ve uzun bekleme süreleri nedeniyle ilkel olarak nitelendiren Zaharova, “Rusya, ABD’deki büyükelçiliğindeki çalışanların sınırdışı edilmesine rağmen ABD vatandaşlarına 7 ila 10 gün arasında vize vermeye devam ediyor” dedi.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdireceğini bildirmişti. Büyükelçilik sadece ABD vatandaşlarıyla ilgili acil durumlarda hizmet vereceğini, ölüm veya göçmen vizesinin sona ermesi halinde Rusya vatandaşlarına acil vize verebileceği uyarısında bulunmuştu.

‘Batı, Rusya’yı kontrol altına almaya yönelik planlı bir kampanya yürütüyor’

Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya’yı kontrol altına almak amacıyla önceden tasarlanmış ve planlanmış bir enformasyon kampanası yürüttüklerini belirtti.

‘Rusya’nın uzun yıllardır Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortaklarına, ortaya çıkan sorunların mevcut diplomatik yöntemlerle, görüşmeler ve istişareler yoluyla çözülmesini önerdiklerini vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak her geçen yıl hem gerçek, hem de kurgusal olan tüm sorunları kasıtlı olarak kamuya açık hale getirme eğilimi artıyor. Bunu yapıcı bir diyaloğa çevirmeye yönelik her türlü girişimimiz, AB tarafından engellendi.”

Rusya’nın, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de dahil olmak üzere AB’nin sekiz yetkilisinin ülkeye girişinin yasaklandığı şeklindeki açıklamasına da değinen Zaharova, Moskova’nın bu yöndeki tüm eylemlerinin ‘yalnızca kolektif Batı tarafından gelen kesinlikle dostça olmayan, bazense düpedüz düşmanca eylemlere karşılık misilleme önlemleri’ olduğunu vurguladı.