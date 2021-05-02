Azerbaycan'a Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisi ulaştı

Rusya'nın Azerbaycan Büyükelçisi Mihail Boçarnikov, Sputnik V aşısının ilk partisinin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ulaştığını duyurdu.

Boçarnikov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rus koronavirüs aşısının Paskalya günü Azerbaycan topraklarına ulaşmasından çok memnunuz. Rus aşısı Azerbaycan'ın koronavirüs enfeksiyonu ile mücadelesine katkıda bulunacak. Sputnik V’nin etkinliği yaklaşık yüzde 97. Rus tarafı bu mücadelede kardeş Azerbaycan'a yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, nüfusu 3.2 milyar kişiyi aşan toplam 64 ülkede tescil edilmiş durumda.

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Geçenlerde ise 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanması ile ilgili veri analizine göre Rus aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.