Rus Dışişleri'nden Zelenskiy'in 'Ruslar her yerde' sözlerine yorum: Ama Blinken'in haberi yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'Ruslar her yerde' sözlerine ilişkin "Ama ABD Dışişleri Bakanı Blinken bizim her yerde olduğumuzu bilmiyor" yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gazetecilerden birine söylediklerini duyup duymadığını sordu.

Gazeteci, sadece Rusça çeviriyi duyabildiğini söyleyince Zelenskiy, "Ruslar her yerde" esprisini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Blinken, bu sohbet sırasında, Ukraynalı yetkililere güvende olduklarına dair teminat verdi. Fakat Dışişleri Bakanı Blinken, bizim, Ukraynalı politikacıların aklı dahil her yerde olduğumuzu bilmiyor" ifadelerine yer verdi.

G7 dışişleri bakanları toplantısının yapıldığı Londra'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'yı ziyaret eden ilk temsilcisi olmuştu.

Ülkesinin, 'Rusya'nın saldırganlığı' dahil tüm konularda Kiev’in arkasında olduğunu dile getiren Blinken, güvenlik alanında Ukrayna'ya yardımı artırma konusu üzerinde çalıştıklarını söylemişti.