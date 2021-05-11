Rusya Büyükelçiliği: Moskova'nın Colonial Pipeline'a düzenlenen siber saldırıda dahli olduğuna dair iddialar asılsız

Elçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada "Büyükelçilik, bir dizi medya organının Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıda Rusya'yı suçlama girişiminde bulunduğunu gördü. Ancak ABD hükümeti, olayın sorumluluğunu DarkSide adlı suç örgütüne yüklüyor ve olayı belirli ülkelerle ilişkilendirmiyor. Bazı gazetecilerin asılsız düşüncelerini kesinlikle reddediyor ve Rusya'nın sanal alemde 'zararlı' operasyonlar düzenlemediğini bir kez daha beyan ediyoruz" dendi.

Rusya'nın ABD'yle uluslararası bilgi güvenliği konularında profesyonel diyalog kurulmasını tutarlı bir şekilde desteklediğine özellikle dikkat çeken elçilik, "25 Eylül 2020'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası bilgi güvenliği alanındaki Rusya-ABD işbirliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik kapsamlı önlem paketi önermişti. Bu paketteki önerilerden biri, ülkelerimizin yetkili kurumları arasında iletişim kanallarının kesintisiz ve etkili bir şekilde çalışmasının desteklenmesini öngörüyordu" ifadelerini kullandı.

Mayıs 2020'de elçilik olarak ABD tarafına Rusya Bilgisayar Olayları Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne doğrudan başvuruda bulunabileceklerini bildirdiklerini anımsatan Rus diplomatik temsilciliği, ABD'lilerden destek talebi geldiğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Amerikan yakıt boru hattı şirketi Colonial Pipeline'a hacker saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise, ülkenin ana akaryakıt boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'a düzenlenen siber saldırının organizatörlerinin Rusya'da bulunuyor olabileceğini fakat Rusya devletinin saldırıda dahli olduğu yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söylemişti.

ABD'nin doğu eyaletlerinde akaryakıt boru hattı işleten Colonial Pipeline şirketi, fidye yazılımına hedef olmuştu. Şirket, 'boru hattıyla ilgili tüm operasyonları geçici olarak durduran ve bazı bilgi sistemlerini etkileyen tehditle başa çıkmak için' bazı sistemleri devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Faaliyetin önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlatılması bekleniyor.

Bu kriz, ABD’de yakıt fiyatlarında artışa neden oldu. ABD medyası, siber saldırıyı Rusya'yla ilişkilendirdi fakat Beyaz Saray bu iddiayı doğrulamadı ve şu anda suç örgütü seçeneğini değerlendirdiklerini belirtmişti.