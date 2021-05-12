BM Genel Sekreteri’nden Kazan’daki okul saldırısı ile ilgili taziye mesajı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kazan’daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Rusya halkına taziyelerini sundu.

Açıklamada, “Genel Sekreter, bugün Kazan'da bir okulda yapılan silahlı saldırıda yedisi çocuk olmak üzere dokuz kişinin hayatın kaybettiği haberine derinden üzüldü. (Guterres) bu anlamsız şiddet eylemini kararlılıkla kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine, ayrıca Rusya Federasyonu hükümetine ve halkına en derin taziyelerini sunuyor. Yaralılara en kısa zamanda ve tam olarak sağlıklarına kavuşmalarını diliyor” ifadelerine yer verildi.