Rusya ve ABD, UUİ’deki hava sızıntısının nedenlerini araştırmak için çalışma grubu kurdu

NASA Sözcüsü Astronot Susan Helms, Rusya ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus Zvezda modülündeki hava sızıntılarının nedeninin araştırılması için ortak bir çalışma grubu kurulduğunu söyledi.

Helms, “Roscosmos sızıntının giderilmesi ile ilgili olarak bir komisyon kurdu. NASA ve Rus partnerlerimizle sızıntının nedenlerinin belirlenmesi ve olumsuz bir sonucun engellenmesi için bir çalışma grubu kuruldu” ifadelerini kullandı.

Helms, NASA’nın ölçüm için UUİ’ye donanımlar göndereceğini, haziran başında bu donanımların Cargo Dragon uzay aracıyla ulaştırılabileceğini ve Zvezda modülünün ara bölümünde kurulumlarının yapılabileceğini ifade etti.

Helms’e göre, sızıntının stabil bir hızda olduğunu, durumun kötüye gitmediğini ve UUİ’deki mürettebat için riskin minimum olarak görüldüğünü ekledi.

Kozmonotlar Ekim 2020’de Zvezda molüdünde bir hava sızıntısı tespit etmişti. Delik geçiçi olarak onarılmıştı. Daha sonra modülde en az altı çatlağın olabileceği belirtilmişti.