Tataristan’da bomba ihbarları nedeniyle 15 okul tahliye edildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bazı okullarda patlayıcı yerleştirildiği haberlerinin ardından öğrenci ve çalışan personelin eğitim kurumlarından tahliye edildiği bildirildi.

Kazan Belediye Başkanlığı basın idaresinden yapılan açıklamaya göre bazı okullarda patlayıcı yerleştirildiği haberlerinin ardından öğrenci ve çalışan personel tahliye edildi.

Açıklamada, “Şehirde okulların tahliye edildiğine dair haberler geliyor. Okulların her birinde ihbarları değerlendiren özel servis yetkilileri bulunuyor. Tüm çocuklar ve çalışanlar hızlı bir şekilde tahliye edilmiş durumda” ifadelerine yer verildi.

Rus basınına konuşan bir kaynağın aktardığı üzere Kazan’da toplam 15 okul tahliye edildi.

Tataristan’ın başkentinde dün de bir okul, yapılan bomba ihbarının ardından tahliye edilmişti. Daha sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.