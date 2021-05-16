Rusya’da 8 bin 554 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 554 artarak 4 milyon 940 bin 245’e yükseldi. Gün içinde 391 can kaybı tespit edildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkede gün içinde 8 bin 554 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 940 bin 245 oldu.

Son 24 saatte 391 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandeminin başlangıcından beri meydana gelen can kaybı sayısı 115 bin 871 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı gün içinde 8 bin 573 artarak 4 milyon 556 bin 73’e çıktı.