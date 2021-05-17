Rusya’da Sputnik Light aşısının azami satış fiyatı belirlendi

FAS, Sputnik Light aşısının fiyatını KDV hariç 342 ruble 36 kopek (39 TL) olarak açıkladı. Fiyatın onaylanmasından sonra aşı sivil dolaşıma girecek.

Rusya Sputnik Light aşısını bu ay başında tescilledi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, aşının etkinlik düzeyi, immunizasyondan 28 gün sonra yüzde 79.4 oldu. Yaklaşık yüzde 80 kadar olan etkinlik oranı, iki doz olarak uygulanması gereken birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek.

RDIF’ten ayrıca Sputnik V ile aşılanan gönüllülerin tamamında, uygulamadan sonra onuncu günde virüsün S proteinine karşı hücresel bağışıklığın geliştiği bilgisi verilmişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin tek dozluk versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.