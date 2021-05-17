Büyükelçilik doğruladı: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Moskova’ya gidiyor

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bugün Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile bir görüşme gerçekleştirmek için Moskova’ya gideceğini doğruladı.

Sputnik’e konuşan büyükelçilik sözcüsü, “Evet, kendisi bugün gelecek. Tatyana Golikova ile bir görüşme gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Rusya daha önce 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye ile olan uçuşları askıya almıştı. Rusya'nın kısıtlamayı kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyor.