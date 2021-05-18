İki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Karadeniz'de planlı uçuş gerçekleştirdi

Bakanlık, "Uzun menzilli iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Karadeniz havzasının uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Su-27 avcı uçaklarının mürettebatı, Tu-95MS'lere refakat etti. Uçuş, 5 saatten fazla sürdü" ifadelerini kullandı.

"Rusya ordusuna ait uzun menzilli uçakların mürettebatları, Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Barent Denizi, Pasifik Okyanusu'nun uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçuşlar yapıyor" diye devam eden bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin tüm uçuşlarının, hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili uluslararası yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirildiğinin altını çizdi.