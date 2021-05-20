'Ölümsüz Alay’ etkinliğinin sitesine, Nazilere ait binlerce fotoğraf yüklenmeye çalışıldı

Sovyetler Birliği’nin Nazilere karşı zaferinin 75. yıldönümünde 2. Dünya Savaşı kahramanlarının anıldığı, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıldan bu yana çevirimiçi yapılan ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü sitesine bazı kullanıcıların, Nazi suçlularının fotoğraflarını veya çizgi film karakterlerini içeren binlerce başvuru yüklemeye çalıştığı öğrenildi.

Rusya ‘Zafer Gönüllüleri’ toplum hareketinin merkez karargahı başkanı Olga Amelçenkova, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın ofisinde çevirimiçi formatta düzenlenen konferansta ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşünün sitesine bazı kullanıcıların, Nazi suçlularının fotoğraflarını veya çizgi film karakterlerini içeren binlerce başvuru yüklemeye çalıştığını belirtti.

Amelçenkova, “Bloke edilenlerin arasında (Joseph) Goebbels, (Adolf) Hitler ve diğer Nazi suçluları vardı. Reddedilen başvuruların arasında ayrıca Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının yerine kullanıcıların ‘Çevrimiçi Ölümsüz Alay’ sitesine yüklemeye çalıştığı maganda içerikli fotoğraflar ve çeşitli çizgi film kahramanları vardı” diye konuştu.

Bu tür olayların önlenmesi için, bu tür girişimlerin yanlış anlamaya dayandığından, gençlerin ilgi gösterebileceği modern formatlarda savaş hakkında tarihi eğitim çalışması yapılması gerektiğine dikkat çeken Amelçenkova, “Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının neler yaşadığını bildiğiniz halde, kahramanların fotoğrafının yanına asla Nazi suçlularının fotoğrafını yüklemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Rusya Halk Cephesi hareketi genel merkezi eş başkanı Yelena Tsunayeva ise söz konusu kötü niyetli kişiler hakkında bilgilerin Rusya Soruşturma Komitesi’ne iletildiğini belirtti.

Bu tür keyfi eylemlerle ilgili cezaların ağırlaştırıldığına dikkat çeken Tsunayeva, suçlu bulunanların Nazizmi rehabilite etme maddesinden 5 yıla kadar hapis cezasına, ayrıca 3 ila 5 milyon ruble (341 bin – 570 bin TL) arasında para cezalarına çarptırılabileceklerini vurguladı.

Bu arada, bu yıl düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşünde katılmak isteyenlerin sayısının 2 kat arttığı, yeni gelen 2.5 milyonun üzerinde başvuruyla birlikte etkinliğe katılımcı sayısının 5 milyona ulaştığı öğrenildi. Yürüyüş 9 ve 15 Mayıs tarihlerinde çevirimiçi olarak gerçekleşmişti. Tsunayeva, salgından kaynaklı duruma göre geleneksel yürüyüşün 24 Haziran’da yapılabileceğini açıkladı.

Geçen yıl çevirimiçi gerçekleşen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü neredeyse 20 gün sürmüş ve dünya genelinde 25 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, geçen yıl düzenlenen etkinlik sırasında siteye Nazi fotoğrafları yükleyen kişiler hakkında birkaç ceza davası açmıştı, suçluların çoğu para cezasına çarptırılmıştı, bir kişi ise 200 saat zorunlu çalışmaya mahkûm edilmişti.