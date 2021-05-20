Şoygu ve Arutyunyan, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şoygu ve Arutyunyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Karabağ’daki durum ve karşılıklı ilgi alanına giren konuların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki bakanın görüşmesinde, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücünün görev yaptığı bölgelerdeki durum ve ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, bakanlar arasındaki görüşmenin 19 Mayıs akşamı gerçekleştiği kaydedildi.