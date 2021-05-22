Rusya Başbakanı Mişustin: Sputnik V dünyada en çok talep gören aşılardan biri

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, neredeyse 70 ülkede tescil edilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin dünyada en çok talep gören aşılardan biri olduğunu belirtti.

Rusya’nın 8 kentinde düzenlenen Yeni Bilgi Maratonu katılımcılarıyla video konferans yoluyla görüşen Mişustin, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının neredeyse 70 ülkede tescil edildiğini ve dünyada en çok talep gören aşılardan biri olduğunu vurguladı.

“Sputnik V bugün dünyanın neredeyse 70 ülkesinde tescil edilmiş durumda. Zira Rus aşısı güvenliğini ve etkinliğini kanıtlamış oldu” diyen Mişustin, Sputnik V’nin kesinlikle dünyanın en iyi, en çok talep gören aşılarından biri olduğunu vurguladı.

Başbakan Mişustin, Rusya halkının aşıyı tamamen ücretsiz olarak yaptırabileceklerine dikkat çekerek, herkesi ‘çok ciddi olarak’ aşı yaptırmaya çağırdı.

Moskova ve paralelinde St. Petersburg, Soçi, Kazan, Nijniy Novgorod, Vladivostok, Kaliningrad ve Novosibirsk kentlerinde geçen perşembe başlayan Yeni Bilgi Maratonu bugün sona eriyor. Etkinlik, aralarında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın da bulunduğu 150 konuşmacının katılımıyla devam ediyor.