Lavrov'dan Ryanair uçağı olayını 'sakin kafayla değerlendirme' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu durumun aceleyle, sıcak sıcağına değil, mevcut tüm bilgiler temelinde değerlendirilmesinden yanayız. Üstelik Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü detaylı bir açıklama yaptı" ifadelerini kullandı.

Belarus yönetiminin, 'bu konuda şeffaf hareket etmeye, tüm uluslararası kurallara uymaya ve gerekirse uluslararası uzmanları kabul etmek dahil tam şeffaflığı garanti etmeye' hazır olduğunu kaydettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun kesinlikle mantıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Belarus’un, ilgili havacılık yönetiminin uluslararası kurallar kapsamında hareket ettiğini teyit eden tüm materyalleri sağlamaya hazır olduğu vurgulandı."

Lavrov, "Bu durumu ayık kafayla değerlendirmek önemli. Üstelik Belarus yönetiminin gerekli tüm bilgileri vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurgulayacağım" dedi.

‘Minsk’te kalan Ryanair yolcusu Rus vatandaşa erişim talep edildi’

ABD’nin 2013’te Avusturya’yı, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e ait uçağı indirmeye zorladığı ve 2016’da Ukrayna’nın Belarus uçağını Kiev’e inmeye zorladığı olayları anımsatan Rus diplomat, her iki olayın ardından kimsenin özür dilemediğini kaydetti.

Ryanair uçağı olayının ardından Minsk’te kalan Rusya vatandaşı kadının ailesiyle görüştüğünü ifade eden Lavrov, "Büyükelçiliğimiz, Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan vatandaşımız hakkında bilgi ve konsolosluk erişiminin sağlanmasını istedi" bilgisini paylaştı.

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega da gözaltına alınmıştı.