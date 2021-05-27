Rusya Sağlık Bakanı: 17 milyon kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yaklaşık 17 milyon Rus'un koronavirüs aşısının ilk dozunu olduğunu söyledi.

Muraşko, şimdiye dek ülkede kaç kişinin aşı olduğu yanıt olarak, "İlk doz yaklaşık 17 milyon kişiye yapıldı" dedi.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не уточнил, включает ли это число тех, кто получил и второй компонент.



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​Rusya Sağlık Bakanı, bu sayının ikinci dozun da uygulandığı kişileri içerip içermediğini belirtmedi.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova üç hafta önceki açıklamalarında aşının ilk dozunu olan kişi sayısının 13.4 milyon olduğunu söylemişti.

Başbakan Mihail Mişustin de 12 Mayıs'ta, Rusya'da halihazırda 24 milyon kişinin aşının bir dozunu ya da her iki dozunu birden olduğunu açıklamıştı.

Ülkede nüfusun koronavirüse karşı kitlesel aşılaması, 18 Ocak'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlatıldı. Başlıca kullanılan Sputnik V aşısının yanı sıra, nisan ayından bu yana bölgelere EpiVakKorona aşısı tedariği devam ederken, üçüncü Rus koronavirüs aşısı olan KoviVak da aşılama kampanyasına dahil edilme sürecinde.

9 bin 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Öte yandan, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 9 bin 39 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (8 bin 373) yüzde 7.95 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 35 bin 207’ye ulaştı.

Son 24 saat içinde 402 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (406) yüzde 0.99 daha düşük olduğu kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 120 bini aşmış oldu.

Gün içinde 9 bin 759 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 651 bin 849 oldu.

Başkent Moskova (3 bin 105) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (839) ikinci, Moskova Bölgesi (744) üçüncü sırada yer aldı.

25 Mayıs'ta hükümet, parlamentonun alt kanadı Duma’ya, Kovid-19'a karşı başta sağlık çalışanları ve öğretmenler olmak üzere riskli meslek gruplarının aşılanmasının zorunlu hale getirilmesine ilişkin tasarıyı sunmuştu.

Daha önce, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bazı durumlarda 'devletin çıkarları ve nüfusun büyük çoğunluğunun korunması adına' aşılamanın zorunlu olabileceğini belirtmişti.

Rusya’ya bağlı Saha (Yakutistan) Özerk Cumhuriyeti’nde Kovid-19’a karşı aşılanma zorunlu hale getirilmişti. Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev, zorunlu aşılamaya ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadele kapsamında zorunlu aşılama politikası uygulanmasına karşı olduğunu ve bunun ülkesinde uygulanmasının amaca uygun olmayacağını ifade etmişti.