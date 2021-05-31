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    Lavrov: Rusya ile AB arasında siyasi temasların yeniden başlatılmasının vakti geldi

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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105311044623219-lavrov-rusya-ile-ab-arasinda-siyasi-temaslarin-yeniden-baslatilmasinin-vakti-geldi/

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki siyasi temasların yeniden başlatılmasının vaktinin geldiğini, buna Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki temasların da dahil olduğunu ifade etti.

    Rusya ile AB ilişkilerine yönelik konferansın açılışında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Şimdilik AB ile komisyonlar arasında düzenleyici ve başka bazı konularda teknik temaslar kuruldu. Ancak siyasi temaslar kurmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz” dedi.

    Lavrov, ilişkilerin iyileştirilmesi için ‘dünyanın ekonomik büyüme lokomotifi’ olan bir kıtada yaşamanın avantajlarının mümkün olduğunca etkin biçimde kullanılması gerektiğini vurguladı.

    Lavrov, “Küçükten başlanabilir: Avrasya Ekonomik Birliği ile Avrupa Birliği arasında istikrarlı bir etkileşim başlatılabilir. Avrupalı partnerlerimize uzun zamandır bu çağrıyı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘Rusya AB ile eşitlik prensibi çerçevesinde diyaloğa hazır’

    Lavrov, “Ortak tarihimiz Moskova olmadan veya Moskova’nın zararına  bir şekilde, kıtada sağlam bir güvenlik mimarisi inşa etmenin ve güvenliğin barışçıl biçimde gelişimini sağlamanın asla mümkün olmadığını gösterdi” dedi.

    Rusya’nın birçok kez Avrupa Birliği ile açık diyaloğa hazır olduğunu belirttiğini vurgulayan Lavrov, bunun eşitlik ve karşılıklı saygı prensibi çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

    Mevcut zorlu duruma rağmen Rusya ile AB arasında sağlık, enerji, bilim ve teknoloji, iklim değişikliği gibi işbirliği alanlarının hala var olduğunu kaydeden Lavrov, şunları söyledi: “Sınırötesi ortak tehlike ve tehditler, uluslararası terör, uyuşturucu trafiği, siber suçlar hiçbir yere kaybolmadı. Ortadoğu’da çözüm, İran nükleer dosyası, stratejik istikrar gibi bir dizi uluslararası sorunla ilgili daha fazla ortak çalışma gerekiyor”.

    ‘AB, Rusya’nın içişlerine müdahale ediyor’

    “AB tarafından Rusya’nın içişlerine yönelik açıkça bir müdahale gerçekleştiriliyor. Belli ki Batı’nın evrensel uluslararası hukuk kurallarından uzaklaşıp giderek daha fazla bel bağlamayı planladığı kurallara dayalı düzenin böyle görünmesi gerekiyor” diyen Lavrov, Rusya’ya karşı tek taraflı, gayrimeşru yaptırımlar uygulandığını ifade etti.

    Avrupa Birliği’nin kendini Rusya’dan ayrıştırmaya karar verdiğini belirten Lavrov, ancak bu arada Rusya’nın AB’ye saygı duymadığı, Avrupa’yı bölmek istediği gibi iddiaların ortaya atıldığını söyledi.

    Lavrov, “Eğer herhangi bir AB ülkesi Rusya ile temasa hazırsa, bundan geri durmayacağız, Brüksel bunu pekala anlamalı” dedi.

    AB’nin tüm politikasının Moskova’nın Minsk anlaşmalarını yerine getirmesiyle ilişkilendirildiğini, anlaşmaların uygulanması için Kiev’in Donetsk ve Lugansk’la diyaloğunun gerektiğini ifade eden Lavrov, Ukrayna yönetiminin Brüksel’in desteğiyle anlaşmaları sabote ettiğini dile getirdi.

    Etiketler:
    diplomasi, ikili ilişkiler, ikili ilişki, açıklama, Rusya, AB, Sergey Lavrov
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