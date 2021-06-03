Rospotrebnadzor Başkanı: Rusya’da yakında yabancıların aşılanmasına yönelik karar alınacak

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde açıklamada bulunan Popova, yabancıların aşılanmasıyla ilgili, “Bu konu hükümetin gündeminde. Yakın zamanda bununla ilgili kararımızı açıklayacağımızı düşünüyorum” dedi ve kararın hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.

Popova, yabancı öğrencilerden dolayı özellikle de yaz tatili öncesinde bu konunun önem taşıdığına dikkat çekerek, “Tatil olacak. Öğrencilerimiz dünyanın dört bir yanındaki evlerine gidecek ve geri dönecek. Onların sağlıklı olarak dönmeleri gerek” ifadelerini kullandı.