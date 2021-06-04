Rusya: Sputnik V ve Çin aşılarını içeren kombine aşının testlerine başlayacağız

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Dmitriyev, "Çin aşıları da dahil diğer aşıların geliştiricilerinden ortak testler konusunda çok talep aldık. Muhtemelen ilk testlere Arap ülkelerinde Sputnik V ile Çin aşılarının kombinasyonuyla başlayacağız. Bunun çok umut verici olduğunu düşünüyoruz. Sputnik V yüksek güvenirlik ve etkinlik sergiliyor. Aşı kokteyli de, mutasyonlar kapsamında da olmak üzere kilit bir rol oynayabilir" dedi.

'Sputnik V-AstraZeneca kombine aşısında yan etki görülmedi'

Bu arada Dmitriyev, Sputnik V/AstraZeneca kombine aşısında yan etki tespit edilmediğini söyledi.

AstraZeneca tek başına uygulandığında ender olarak görülen istenmeyen etkilerin oluştuğunu ancak Sputnik V-AstraZeneca kombine aşısında bu etkilerin görülmediğini kaydeden Dmitriyev, "Sputnik V'nin kendisi bir aşı kokteyli. 26. ve 5. serotiplerin adenovirüslerini birleştiriyor. Gamaleya Enstitüsü, en başında aşı kokteyli üretmeyi kararlaştırarak çok doğru bir adım attı. Kombine aşıların mutasyonlara karşı da olmak üzere daha etkili olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, Spunik Light aşısının bazı aşılarla kokteyl yapılmasının planlandığını ancak şu aşamada hangi aşılarla olacağını açıklamayacağını ekledi.

'DSÖ'nün 2 ay içinde Sputnik V'yi onaylamasını bekliyoruz'

Dmitriyev, Rus tarafının gerekli tüm bilgileri sunduğunu ve şimdiye dek olumsuz bir geri bildirim almadıklarını belirterek Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısını 2 ay içinde onaylamasını beklediklerini kaydetti.

'Bu yıl yurt dışında 800 milyon doz Sputnik V üretilebilir'

Sputnik V aşısının yurtdışında üretimine ilişkin bilgi veren Dmitriyev, mevcut partnerlerin bu yıl 800 milyon doz aşı üretebileceklerini söyledi.

Hindistan ve diğer ülkelerdeki üreticilerin gerçekten çok büyük kapasitelere sahip olduğunu ve dünyanın önde gelen eczacılık şirketleri olduğunu anlatan Dmitriyev, Rus üreticilerin de harika bir iş çıkardığını, Rusya'nın aşı ihtiyacını karşıladığını ve kapasitelerini her ay ikiye katladıklarını vurguladı.

Dmitriyev, 14 ülkeden 20 üretici firmanın halihazırda Sputnik V ürettiğinin veya üretmeye başlayacağının altını çizdi.

Üreticilerin büyük bölümünün Batılı şirketler olmadığına da dikkat çeken Dmitriyev, "Hindistan, Kore, Çin, Batılı olmayan ülkeler ve bizim aşımızı da üretiyorlar, zira birçok Batılı aşı üreticisi onlarla teknoloji paylaşmıyor, onlarla ortaklık kurmuyor. Bu ülkelerle ortaklık kurmamız, Rusya için çok önemli bir stratejik seçim ve bu yıl on milyonlarca, yüz milyonlarca canın kurtarılmasına olanak sağlıyor" diye vurguladı.