'İrlanda'yı NATO'ya yaklaştırmaya çalışan' İngiliz Times gazetesi, Rus savaş uçakları hakkında yalan haber yayınladı

Times muhabiri John Mooney, uluslararası hava sahasında bulunmalarına rağmen altı Rus bombardıman uçağının Mart 2020'de NATO ve Avrupa Hava Kuvvetleri tarafından İrlanda'nın batı kıyısında tespit edildiğini öne sürdü.

Mooney, "Rus askeri uçakları sıklıkla (İrlanda'nın) batı kıyısında hava trafik kontrolörüyle iletişim kurmadan veya bir uçuş planı doldurmadan uçuyor. Batı kıyısındaki uçakların varlığı, İrlanda hava trafik kontrolörü için büyük zorluklara neden oldu" ifadelerini kullandı.

Ancak Mooney'in haberinde yer verdiği uçuşların İrlanda'nın egemen hava sahasında değil, Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) içinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Burada önemli bir fark var, zira FIR'in aksine İrlanda Hava Trafiği Kontrol Dairesi'nin sorumluluğunda bulunan İrlanda hava sahası, anakaradan 19 km mesafede sona eriyor.

Haberde dikkat çeken bir diğer husus, Mooney'in Dublin'in daha fazla askeri harcama yapmasını ve İrlanda ile NATO arasında daha yakın işbirliği yapılmasını destekleyen eski İrlanda askeri Declan Power'in görüşlerine yer vermesi oldu. Bu husus, haberin zamanlamasını daha ilgi çekici kılarken Times'ın savunma harcamalarının artırılmasını güvence altına alma ve İngiltere ile NATO'nun İrlanda'nın meseleleri üzerindeki nüfuzunu giderek artırması nedeniyle özür dileme amacı taşıdığına dair görüşleri de tetikledi.

Uçaklar ve gemiler ile ilgili yalan haberleri açığa çıkarma konusunda uzman olan Kanadalı Steffan Watkins, bir gazetenin buna benzer bir haberi ilk kez yayınlamadığına dikkat çekti.

Watkins, "Bu gazeteciler tarafından sıkça yapılan ve gazetecilere bilinçli olarak servis edilen bir hata" ifadelerini kullandı.

Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş hava sahasıdır.