Moskova'da elektrikli scooterlar için hız limiti getirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da elektrikli scooterların karıştığı kazaların artmasının ardından kent yönetimi bu araçlar için hız limiti getirme kararı aldı.

St. Petersburg'daki Mariinskiy Tiyatrosu dansçısı David Zaleyev'in bir süre komada kalmasına yol açan kaza da dahil son dönemde elektrikli scootterların karıştığı kazalardaki artış Moskovalı yetkilileri endişelendirdi.

Moskova Belediyesi yönetimi, GPS ile takip edilen elektrikli scooterları kontrol etmek için kent içinde 15 km/s hız sınırı koydu. Kiralık scooterlar, kent merkezine girdiklerinde otomatikman o hıza kadar yavaşlayacak şekilde programlanıyor.

Moskova Belediyesi Ulaşım Dairesi, scooterlara olan ilgili arttıkça hız limitinin uygulandığı alanları genişletebileceklerini belirtti.

Za Rulyom (Direksiyonda) dergisi editörü Maksim Kadakov, "Yayalar, kendilerine scooter çarpması halinde ciddi yaralar alabilir. Mevcut yasalar altında elektrikli scooterlar yayalarla aynı statüde ancak onların hızı 10 kat fazla" ifadelerini kullandı.

Moskovalılar, nisan başından bu yana 1.2 milyondan fazla elektrikli scooter kiraladı. Moskova'da şu anda yaklaşık 10 bin kiralık scooter bulunurken yıl sonuna kadar bu rakamın 20 bine çıkması bekleniyor.