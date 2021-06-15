Kremlin: Putin-Biden görüşmesinde herhangi bir belge imzalanmayacak

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD'li mevkidaşı Biden arasında yapılacak görüşmede herhangi bir belge imzalanmasının öngörülmediği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak olan görüşmede herhangi bir belge imzalanmasının öngörülmediğini bildirdi.

Sputnik'e konuşan Peskov, "Hiçbir belgenin imzalanması öngörülmüyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin neticesinde birtakım belge veya belgelerin imzalanması olasılığı hakkında bir karara varılmadığını bildirmişti.