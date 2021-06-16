Rus uzmanlar Türkiye’ye geliyor: Salgınla ilgili durum değerlendirilecek

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rus uzmanlar koronavirüsle ilgili durumu gözlemlemek için Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi. Ziyaretin sonuçlarına göre, uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin karar alınacak.

Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Daha önce varılan anlaşmalar doğrultusunda durumun değerlendirilmesi için Türkiye’ye Rus uzmanlardan oluşan bir grup gidecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, heyette Rospotrebnadzor ve ona bağlı araştırma enstitülerinden, Rosturizm’den ve Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kurumdan temsilciler yer alacak.

Hafta ortasında gerçekleştirileceği belirtilen ziyaret kapsamında uçuşların yeniden başlatılmasının ve turistik hizmet verilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir karar alınacak.

Uzmanlar tarafından pandemi ile ilgili durum, salgınla mücadele ve tatil beldelerinde turistlerin sağlığının korunması için alınan tedbirler değerlendirilecek.