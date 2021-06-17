Rusya Sağlık Bakanlığı, yabancı işçilerin ‘Sputnik Light’ ile ücretli aşılanmaları konusunu değerlendiriyor

Moskova Bölgesi Sağlık Bakanı Svetlana Strigunkova, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın ülkede göçmen statüsünde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ücretli olarak Rus Sputnik Light aşısı ile aşılanma konusunu değerlendirmeye aldığını belirtti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ile bir araya gelen Moskova Bölgesi Sağlık Bakanı Svetlana Strigunkova, ülkede göçmen statüsünde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının aşılanması konusunu görüştü.

Strigunkova, “Rusya Sağlık Bakanlığı, göçmenlerin belirli bir ücret karşılığında Sputnik Light aşısı ile aşılanmaları konusu üzerinde çalışıyor. Bu kararın önümüzdeki hafta çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Strigunkova, şu anda sadece sağlık sigortası olan göçmenlerin ücretsiz olarak aşılanabileceğini de sözlerine ekledi.

4 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, ülkede bulunan yabancıların ay sonuna kadar ücretli olarak aşılanmaları konusunu organize etme talimatı vermişti.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yabancılara yönelik ücretli koronavirüs aşısının sadece Rusya’da çalışanları kapsayacağını açıklamıştı.

7 Haziran'da Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, hükümetin, Devlet Başkanı Putin'in yabancıları aşılama talimatı üzerinde çalıştığını belirtmiş ve aşılamanın öncelikle göçmen işçileri ve Rusya'da bulunan yabancıları kapsayacağını ifade etmişti.

Tek bileşenli Sputnik Light aşısı 6 Mayıs'ta Rusya'da tescil edilmesinin ardından Belarus, Kongo, Mauritius, Angola, Venezuela, Nikaragua, Filistin, Moğolistan ve Bahreyn'de kullanım izni almıştı. Sputnik V'nin hafifletilmiş tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'ın etkinliğinin, aşılamadan sonraki 28 günden itibaren yüzde 79.4’tür.