Tur operatörleri, Rusların Türkiye turlarına yoğun talep göstermesini bekliyor

Rusya'nın önde gelen tur operatörleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayında durdurulan Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılması kararının ardından, Rus turistlerden bu ülkeye yoğun talep beklediklerini kaydetti.

Tur operatörü TUİ Rusya'dan yapılan açıklamada, "Türk otelleri her yaştan misafir için gerekli tüm altyapıya sahip olduklarından, geleneksel olarak çocuklu aileler için yüksek talep gören en popüler yaz turizmi rotasıdır. 22 Haziran'dan itibaren Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılması, Rus turistlere deniz ve kumsallarda dinlenme, eğlenme, bağışıklığı güçlendirme ve tur operatörlerinin kısıtlamalar nedeniyle tatili iptal edilen turistlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Tez Tour basın servisinden yapılan açıklamada ise, "İlk uçuşlar için yoğun talep olmasını bekliyoruz. Benzer bir durum, 2020 yazında bir dizi popüler ülkeye uçuşların yeniden başlatılmasının ardından da gözlemlenmişti" denildi.

Öte yandan tur operatörü İnturist yetkilileri, Türkiye'ye gidecek turist sayısının düzenlenecek olan sefer sayılarına bağlı olacağını belirterek şunları söyledi: "Her yıl genellikle nisan ayından itibaren açılan sezon boyunca yaklaşık 1 milyon turist taşıyorduk. Şimdi ise kaybettiğimiz üç ay nedeniyle, bu rakam daha düşük olacak. Ayrıca havayolu şirketlerinin kaç sefer düzenleyebileceklerine de bağlı olacak. Charter seferleri talebe bağlı olarak düzenleniyor, talep yüksek olursa sefer sayısı da artacaktır."