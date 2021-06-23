Almanya ve Fransa'dan AB'ye öneri: Putin'le zirve yapalım

Almanya ve Fransa'nın, ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı zirvenin ardından Moskova'yla istişarelerde bulunmak için Rusya'yla daha yakın ilişki kurmayı öngören yeni bir AB stratejisi önerdiği belirtildi.

Financial Times'ın (FT) Alman ve Fransız diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'den Putin'i AB liderleriyle bir zirveye davet etmeyi düşünmesini isterken bu inisiyatif Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklendi.

FT'ye konuşan kaynaklar, Alman ve Fransız büyükelçilerin bugün Brüksel'de yapılan toplantıda Kremlin'le ilişkiler hakkında yeni önerilerde bulunarak diğer AB başkentleri için beklenmedik bir durum yarattı.

Ancak Merkel, son birkaç gündür AB'li müttefikleriyle yakın istişarelerde bulunurken Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Berlin'i ziyaret ederek görüşmeler yaptı.

FT'nin aktardığına göre Almanya, Putin-Biden zirvesinin Rusya-AB zirvesi yapılması ve Moskova'yla ilişkilerin revize edilmesi için bir taslak sunduğunu görüşünde. Putin'le düzenli olarak konuşan ve son görüşmesini dün yapan Merkel, AB'nin Rusya konusunda tek ses halinde konuşabileceği bir format oluşturmak için çabalıyor.

Rusya'ya karşı daha sert bir politika izlenmesini isteyen Polonya ve Baltık ülkelerinin Rusya-AB zirvesi önerisine karşı çıkabileceği belirtiliyor.

Putin ile AB liderleri arasındaki zirveler, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden dahil olması sonrası askıya alındı.