Zaharova: Bazı AB ülkeleri, Belarus'ta renkli devrim hazırlığı yaptıklarını gizlemiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı AB ülkelerinin Belarus'ta renkli devrim hazırlığı yaptıklarını ve bunu gizlemediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, AB'nin Ryanair uçağı vakası nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamasını değerlendirdi.

Rusya'nın yeni yaptırım paketini Belarus'un içişlerine aleni müdahale girişimi ve kişisel bencil çıkarları için kendi topraklarında feci sonuçlara yol açacak renkli devrim başlatmaktan çekinmeyen güçlere yönelik siyasi rüşvet olarak gördüğünü belirten Zaharova,dedi.

Brüksel'deki AB'li bürokratların talimatlarına göre hareket etmeyi haklı olarak reddeden egemen bir ülkenin tüm sektörlerini hedef alan dış nüfuzu kesinlikle kabul edilemez bulduklarını söyleyen Zaharova, Rusya'nın müttefiklik yükümlülüklerine dayanarak Belarus'un bağımsız ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için gereken önlemleri Minsk'le koordine edeceklerinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Belarus yönetiminin Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk’te acil inişe zorlaması, insan hakları ihlali ve sivil toplum üzerinde baskı uygulamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.