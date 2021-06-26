Kremlin: Putin, 28 Haziran'da Şi Cinping ile video konferans yoluyla görüşecek

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile 28 Haziran’da, Rusya-Çin İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 20. yıldönümü dolayısıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, “Devlet başkanları karşılıklı tebrikleri kabul edecek ve Rusya ile Çin arasındaki mevcut durumun yanı sıra, stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik beklentileri değerlendirecek. İki lider ayrıca, ikili ve uluslararası gündemin güncel konularını ele alacak” denildi.