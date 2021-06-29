Rus Dışişleri'nden Çekya'nın tazminat talebiyle ilgili değerlendirme

Prag’ın 2014’te Vrbetice’deki silah deposunda meydana gelen patlamada oluşan zararı telafi etmek için Moskova’dan tazminat talebinde bulunmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu adımın Çekya’nın ‘hasım ülke’ statüsünü doğruladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Prag’ın 2014’te Vrbetice’deki silah deposunda meydana gelen ve Rusya’yı sorumlu tuttuğu patlamada oluşan zararı telafi etmek için Moskova’ya yönelttiği tazminat talebini değerlendirdi.

Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Aylardır ikili ilişkileri daha da kötüleştirmenin yollarını araştıran Çek politikacıların kafalarında neler olup bittiğini anlamak artık imkansız. Gerekli de değil. Zaten kendilerini hasım ülkeler listesine dahil ettiler. Ve her yeni çılgın açıklama ve eylemle statülerini pekiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Prag’ın finansal talebini gaspa benzeten Zaharova, "'Yapılmayan bir şey için tazminat’ hikayesine gelince, bu canavarın ideologları, ‘masumlar cezalandırılsın, suçsuzlar ödüllendirilsin’ diyen Rus atasözündeki ilkeye göre hareket ediyor” dedi.

Daha önce Çek internet sitesi Idnes, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Smolek'in Rus Büyükelçi Aleksandr Zmeyevskiy'ye diplomatik nota sunduğunu ve 2014’te Vrbetice köyündeki silah deposunda meydana gelen patlamada oluşan zararın tam olarak tazmin edilmesini talep ettiğini, tutarını ise 25.5 milyon euro olarak hesapladığını yazmıştı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamış, Prag’daki Rus Büyükelçiliği’nin 18 çalışanını sınırdışı edilmişti.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.