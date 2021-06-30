Ural Airlines, TUI ve Coral Travel ile 5 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye charter seferlerine başlıyor

Ural Airlines havayolu şirketi, tur operatörleri TUI ve Coral Travel ile birlikte 5 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye charter seferlerini başlatacaklarını duyurdu.

Rusya, epidemiyolojik durum nedeniyle 15 Nisan’dan itibaren Türkiye’ye olan uçuşlara getirdiği kısıtlamaları 22 Haziran’da kaldırmıştı.

Ural Airlines şirketinden yapılan açıklamada, “Ural Airlines, 5 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye charter uçuş programlarını başlatabilmeleri için TUI ve Coral Travel tur operatörlerine kanatlarını açıyor. Turistler, Moskova ve Yekaterinburg'dan Bodrum ve Dalaman'ın yanı sıra, Moskova, Yekaterinburg, St. Petersburg, Kazan, Rostov-na-Donu, Çelyabinsk, Kaliningrad ve Moskova yakınlarındaki Jukovskiy'den Antalya'ya uçabilecek” denildi.