Lavrov ve Çavuşoğlu Antalya’da görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bugün Antalya’da gerçekleştirilen ikili görüşme sona erdi ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Bakanlar, görüşme başlamadan iki ülkenin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Antalya’da bir araya gelen Lavrov ve Çavuşoğlu, görüşmeye başlamadan evvel iki ülkenin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında bakanlar kravatsızdı. Çekim sonrasında görüşme basına kapalı olarak devam etti.

🇷🇺🇹🇷 В рамках визита в Анталью С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу.

#РоссияТурция pic.twitter.com/6T59xwPIfX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) June 30, 2021

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Sputnik muhabiri Turan Salcı'nın aktardığına göre, ikilinin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

​Bu arada fotoğraf çekimi sırasında Rusya bayrağının görünmesini engellememesi için başka bir yerde durmasını rica eden Türk bir gazeteciyle Lavrov arasında kısa bir diyalog geçti. Lavrov gazeteciye esprili bir dille, “Ne görüyorsanız o. Bize ne yapacağımızı söylemeyin” yanıtını verdi. Daha sonra heyet üyeleri ve gazetecilerin güldüğü duyuldu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter’daki açıklamasına göre, bakanlar Türkiye tarafının teklifi sebebiyle kravat takmadı.

📸#Фото М.В.Захаровой:



🇷🇺🇹🇷 В Турции проходят переговоры Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Так как дело в Анталье, то по предложению турецкой стороны встреча без галстуков.#РоссияТурция pic.twitter.com/iAALAFzsEw — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) June 30, 2021

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