Peskov: Putin ve Biden arasındaki görüşme yapıcı geçti

Pervıy Kanal'a demeç veren Peskov, Putin-Biden zirvesinde liderler arasındaki iletişimin nasıl olduğunu anlattı.

Peskov, "Cenevre'deki görüşmelerin tonu gerçekten yapıcıydı. Bu, tamamen uyum olduğunu, iki liderin aynı şeyleri söylediklerini ifade etmiyor. Liderler, ülkelerin farklı tutuma sahip oldukları alanları da tespit ettiler. Ancak genel olarak görüşme yapıcıydı" ifadelerini kullandı.

Okyanus ötesindeki partnerlerinin belirli düzeyde öngörülmezliğe sahip olduğunu ve bunun tüm işlerini zorlaştırdığını kaydeden Peskov, "Ancak bu, diyaloğun imkansız olduğu anlamına gelmez. Cenevre'de diyalog kurulduğunu gördük ve gerçekten yapıcıydı" dedi.

Putin'in tüm bunlara çok gerçekçi yaklaştığını, ilişkilerde her zaman saygılı olduğunu anlatan Peskov, Rus liderin ABD Başkanı'na saygısının her zaman var olacağından şüphe etmediğini söyledi.

Putin ve Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelerek ilk yüz yüze görüşmelerini yapmıştı.

'Ukrayna dışarıdan yönetiliyor, bu bizim kırmızı çizgimiz'

Ukrayna'nın kendi ayaklarında duran bir ülke olmadığını ve Rusya sınırları boyunca görülen direkt gerilimin etkisi altında olduğunu kaydeden Peskov, "Ukrayna dışarıdan yönetiliyor. Bu kırmızı çizgimiz. Bu, Devlet Başkanı Putin için çok büyük ve derin bir endişe kaynağı. Muhtemelen bu, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, Avrupa kıtasında eşitliğin sağlanması için önlem alınmasının nedeni durumunda. Putin'in Ukrayna'nın bu tür hedeflerinin tüm potansiyel tehlikesini anladığından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın NATO hedefinin Avrupa'da gerilimi artırabileceğini ve Moskova ile Minsk arasındaki ilişkileri normalleştirme perspektifini ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Kiev'den Rusya ve Ukrayna halklarının tek millet olmadığı yönündeki açıklamalara da yanıt veren Peskov, "Ortak tarihimiz var ve elbette her şeye rağmen Ruslar ve Ukraynalılar tek millet, kesinlikle tek millet. Sanırım tartışmayı sürdürmemize gerek yok, bizim için her şey açık" diye ekledi.